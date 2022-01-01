Набор уплотнений Stihl TS410/420 4238 007 1003

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Набор Stihl уплотнений TS410/420 4238 007 1003 представляет собой запчасть, применяемая с целью интеграции на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запчасти от компании STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки вы можете не переживать за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения производства бренда STIHL отличаются высоким качеством.