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Набор уплотнений Stihl TS410/420 4238 007 1003
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Набор уплотнений Stihl TS410/420 4238 007 1003
    Арт. X38754621151

      Набор уплотнений Stihl TS410/420 4238 007 1003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754621151

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Stihl уплотнений TS410/420 4238 007 1003 представляет собой запчасть, применяемая с целью интеграции на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запчасти от компании STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки вы можете не переживать за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения производства бренда STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы