Комплект уплотнений поршня Stihl RE143/163 4768 007 1000

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Комплект Stihl уплотнений поршня RE143/163 4768 007 1000 представляет собой деталь, которая предназначена для монтажа на смену непригодным запчастям. Запчасти от компании STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вам не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.