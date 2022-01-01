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Комплект уплотнений поршня Stihl RE143/163 4768 007 1000
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Прокладки и уплотнения
    Комплект уплотнений поршня Stihl RE143/163 4768 007 1000
    Арт. X387546219

      Комплект уплотнений поршня Stihl RE143/163 4768 007 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546219

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект Stihl уплотнений поршня RE143/163 4768 007 1000 представляет собой деталь, которая предназначена для монтажа на смену непригодным запчастям. Запчасти от компании STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вам не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы