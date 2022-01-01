Комплект уплотнений поршня Stihl RE108/118/128 4765 007 1002

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Комплект Stihl уплотнений поршня RE108/118/128 4765 007 1002 – это деталь, которая применяется с целью установки на смену непригодным деталям. Запасные части от торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены вам не придется волноваться за производительность: Прокладки и уплотнения от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.