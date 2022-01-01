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Комплект уплотнений поршня Stihl RE108/118/128 4765 007 1002
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Комплект уплотнений поршня Stihl RE108/118/128 4765 007 1002
    Арт. X38754622956

      Комплект уплотнений поршня Stihl RE108/118/128 4765 007 1002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754622956

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект Stihl уплотнений поршня RE108/118/128 4765 007 1002 – это деталь, которая применяется с целью установки на смену непригодным деталям. Запасные части от торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены вам не придется волноваться за производительность: Прокладки и уплотнения от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы