Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка крышки картера STIHL FS36/40/44 4130 029 0500 представляет собой запчасть, которая используется для установки на замену пришедшим в негодность запчастям. Запасные части от STIHL характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вы можете не бояться за продуктивность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.