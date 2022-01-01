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Прокладка крышки картера Stihl FS36/40/44 4130 029 0500
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Прокладка крышки картера Stihl FS36/40/44 4130 029 0500
    Арт. X3878895

      Прокладка крышки картера Stihl FS36/40/44 4130 029 0500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3878895

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка крышки картера STIHL FS36/40/44 4130 029 0500 представляет собой запчасть, которая используется для установки на замену пришедшим в негодность запчастям. Запасные части от STIHL характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вы можете не бояться за продуктивность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы