Прокладка теплоизолятора Stihl FS130/310 4180 129 0904

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Stihl теплоизолятора FS130/310 4180 129 0904 представляет собой запчасть, применяемая с целью монтажа на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Комплектующие от бренда STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены можно не беспокоиться за производительность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.