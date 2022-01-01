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Прокладка теплоизолятора Stihl FS130/310 4180 129 0904
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Прокладка теплоизолятора Stihl FS130/310 4180 129 0904
    Арт. X38754621016

      Прокладка теплоизолятора Stihl FS130/310 4180 129 0904

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754621016

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl теплоизолятора FS130/310 4180 129 0904 представляет собой запчасть, применяемая с целью монтажа на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Комплектующие от бренда STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены можно не беспокоиться за производительность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы