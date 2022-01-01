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Прокладка клапан. крышки Stihl FS87-130/310/311 4180 029 0500
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Прокладки и уплотнения
    Прокладка клапан. крышки Stihl FS87-130/310/311 4180 029 0500
    Арт. 718873

      Прокладка клапан. крышки Stihl FS87-130/310/311 4180 029 0500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718873

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl клапан. крышки FS87-130/310/311 4180 029 0500 – это запчасть, которая предназначена в целях интеграции на замену негодным запасным частям. Запчасти от торговой марки STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят у вас не будет поводов бояться за продуктивность: Прокладки и уплотнения от бренда STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы