Прокладка карбюратора Stihl FS38-110 4140 129 0900

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Stihl карбюратора FS38-110 4140 129 0900 – это деталь, применяемая с целью интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Детали от компании STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены можно не переживать за работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.