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Прокладка карбюратора Stihl FS38-110 4140 129 0900
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Прокладки и уплотнения
    Прокладка карбюратора Stihl FS38-110 4140 129 0900
    Арт. X3874000

      Прокладка карбюратора Stihl FS38-110 4140 129 0900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874000

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl карбюратора FS38-110 4140 129 0900 – это деталь, применяемая с целью интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Детали от компании STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены можно не переживать за работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы