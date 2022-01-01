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Набор уплотнений Stihl FS400/450/480 4128 007 1050
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Набор уплотнений Stihl FS400/450/480 4128 007 1050
    Арт. X3875462847

      Набор уплотнений Stihl FS400/450/480 4128 007 1050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462847

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор уплотнений STIHL FS400/450/480 4128 007 1050 – это запчасть, которая применяется в целях интеграции на смену износившимся комплектующим. Детали от компании STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят вам больше не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы