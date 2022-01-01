Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Набор уплотнений STIHL FS400/450/480 4128 007 1050 – это запчасть, которая применяется в целях интеграции на смену износившимся комплектующим. Детали от компании STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят вам больше не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.