Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг)
Арт. X13260157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|1000
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Вес, кг
|5
- Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг) является аналогом Св-04Х19Н19 и обеспечивает при сварочных работах высокое качество шва и его отличную коррозионную устойчивость. Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п.
Преимущества
- Для сварки неплавящимся электродом в аргоновой среде
- Предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей (с содержанием Cr ~18% и Ni ~8%)
- Для сварки постоянным током
Химический состав
- C - 0.015
- Mn - 1.42
- Si - 0.73
- S - 0.006
- P - 0.024
- Cr - 19.54
- Ni - 9.1
- Cu - 0.18
- Mo - 0.06
- N - 0.054