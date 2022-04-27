Преимущества

Для сварки неплавящимся электродом в аргоновой среде

Предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей (с содержанием Cr ~18% и Ni ~8%)

Для сварки постоянным током

Химический состав

C - 0.015

Mn - 1.42



Si - 0.73



S - 0.006



P - 0.024



Cr - 19.54



Ni - 9.1



Cu - 0.18



Mo - 0.06



N - 0.054



Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг) является аналогом Св-04Х19Н19 и обеспечивает при сварочных работах высокое качество шва и его отличную коррозионную устойчивость. Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п.