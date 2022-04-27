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Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг)
5.0
2
1 385 ₽
Присадочные прутки
    Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг)
    Арт. X13260157
    5.0
    2
    Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг)

      Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг)

      1 385 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13260157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		1000
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      1 385 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пруток нержавеющий Deka ER308LSi 4.0мм (5 кг) является аналогом Св-04Х19Н19 и обеспечивает при сварочных работах высокое качество шва и его отличную коррозионную устойчивость. Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п.

        Преимущества

        • Для сварки неплавящимся электродом в аргоновой среде
        • Предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей (с содержанием Cr ~18% и Ni ~8%)
        • Для сварки постоянным током

        Химический состав

        • C - 0.015
        • Mn - 1.42
        • Si - 0.73
        • S - 0.006
        • P - 0.024
        • Cr - 19.54
        • Ni - 9.1
        • Cu - 0.18
        • Mo - 0.06
        • N - 0.054