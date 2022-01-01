Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20

ПТК МАСТЕР ARC 200 F20 – линейка аппаратов серии МАСТЕР для ручной дуговой сварки электродами с рутиловым и основным покрытием. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Инверторы МАСТЕР ARC 200 F20 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивает легкий старт дуги, стабильный ток и хорошую форму сварного шва. Аппарат работает от сети с напряжением 220В. Подойдет для сварочных работ дома и на даче.

Преимущества