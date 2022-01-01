- Персональная скидка
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Арт. О00000034667
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|7
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
Преимущества
- Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги
- Сварка электродами рутиловым и основным покрытием. Аппарат позволяет использовать штучные электроды диаметром от 1.5 до 4.0 мм
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров
- Плавная регулировка сварочного тока
- Мощные панельные розетки 35–50
- Эффективная система охлаждения
- Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева