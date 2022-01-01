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Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
8 260 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Арт. О00000034667
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
  • Персональная скидка
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20
Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20

Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 200 F20

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8 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000034667

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
7
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • ПТК МАСТЕР ARC 200 F20 – линейка аппаратов серии МАСТЕР для ручной дуговой сварки электродами с рутиловым и основным покрытием. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Инверторы МАСТЕР ARC 200 F20 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивает легкий старт дуги, стабильный ток и хорошую форму сварного шва. Аппарат работает от сети с напряжением 220В. Подойдет для сварочных работ дома и на даче.

    Преимущества

    • Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги
    • Сварка электродами рутиловым и основным покрытием. Аппарат позволяет использовать штучные электроды диаметром от 1.5 до 4.0 мм
    • Цифровая индикация отображения сварочных параметров
    • Плавная регулировка сварочного тока
    • Мощные панельные розетки 35–50
    • Эффективная система охлаждения
    • Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева