Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
Арт. О00000034668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.1
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- ПТК Мастер ARC 180 F18 – новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для ручной дуговой сварки электродами с рутиловым и основным покрытием. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Инверторы МАСТЕР ARC 180 F18 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивает легкий старт дуги, стабильный ток и хорошую форму сварного шва. Аппарат работает от сети с напряжением 220В. Подойдет для сварочных работ дома и на даче.
Преимущества
- Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги
- Сварка электродами рутиловым и основным покрытием. Аппарат позволяет использовать штучные электроды диаметром от 1.5 до 4.0 мм
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров
- Плавная регулировка сварочного тока
- Мощные панельные розетки 35–50
- Эффективная система охлаждения
- Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева