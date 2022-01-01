Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18

Преимущества

Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги

Сварка электродами рутиловым и основным покрытием. Аппарат позволяет использовать штучные электроды диаметром от 1.5 до 4.0 мм

Цифровая индикация отображения сварочных параметров

Плавная регулировка сварочного тока

Мощные панельные розетки 35–50

Эффективная система охлаждения

Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева

ПТК Мастер ARC 180 F18 – новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для ручной дуговой сварки электродами с рутиловым и основным покрытием. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Инверторы МАСТЕР ARC 180 F18 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивает легкий старт дуги, стабильный ток и хорошую форму сварного шва. Аппарат работает от сети с напряжением 220В. Подойдет для сварочных работ дома и на даче.