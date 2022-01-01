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Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Арт. О00000034668
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
    Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18
      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18

      Аппарат ручной дуговой сварки ПТК Мастер ARC 180 F18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034668

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.1
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • ПТК Мастер ARC 180 F18 – новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для ручной дуговой сварки электродами с рутиловым и основным покрытием. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Инверторы МАСТЕР ARC 180 F18 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивает легкий старт дуги, стабильный ток и хорошую форму сварного шва. Аппарат работает от сети с напряжением 220В. Подойдет для сварочных работ дома и на даче.

        Преимущества

        • Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги
        • Сварка электродами рутиловым и основным покрытием. Аппарат позволяет использовать штучные электроды диаметром от 1.5 до 4.0 мм
        • Цифровая индикация отображения сварочных параметров
        • Плавная регулировка сварочного тока
        • Мощные панельные розетки 35–50
        • Эффективная система охлаждения
        • Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева