Радиатор масляный TERMICA Standart ( 9 сек.)

Преимущества

Девять секций

Класс защиты IP21

Защита от замерзания и перегрева

На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности

Три ступени регулировки мощности: 800/1200/2000 Вт

Сушилка для белья приобретается отдельно

Защита от опрокидывания

Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов

Масляный обогреватель Termica Standart 0920 TC рассчитан на обогрев помещения площадью до 20 кв.м. Для безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и опрокидывания. Прибор имеет три режима мощности обогрева: 800/1200/2000 Вт. Для удобства перемещения обогревателя по комнате предусмотрены роликовые колеса и ручка-выемка. Устройство для намотки шнура упрощает хранение прибора.