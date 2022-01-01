Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор масляный TERMICA Standart ( 9 сек.)
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Радиатор масляный TERMICA Standart ( 9 сек.)
    Арт. 70423975
    Радиатор масляный TERMICA Standart ( 9 сек.)

      Радиатор масляный TERMICA Standart ( 9 сек.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423975

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Вес, кг
      		12.2
      Колеса для перемещения
      		Нет
      Влагозащитный корпус
      		Нет
      Встроенный тепловентилятор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный обогреватель Termica Standart 0920 TC рассчитан на обогрев помещения площадью до 20 кв.м. Для безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и опрокидывания. Прибор имеет три режима мощности обогрева: 800/1200/2000 Вт. Для удобства перемещения обогревателя по комнате предусмотрены роликовые колеса и ручка-выемка. Устройство для намотки шнура упрощает хранение прибора.

        Преимущества 

        • Девять секций
        • Класс защиты IP21
        • Защита от замерзания и перегрева
        • На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности
        • Три ступени регулировки мощности: 800/1200/2000 Вт
        • Сушилка для белья приобретается отдельно
        • Защита от опрокидывания
        • Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов