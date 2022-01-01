Радиатор масляный TERMICA Standart ( 9 сек.)
Арт. 70423975
Характеристики
- Масляный обогреватель Termica Standart 0920 TC рассчитан на обогрев помещения площадью до 20 кв.м. Для безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и опрокидывания. Прибор имеет три режима мощности обогрева: 800/1200/2000 Вт. Для удобства перемещения обогревателя по комнате предусмотрены роликовые колеса и ручка-выемка. Устройство для намотки шнура упрощает хранение прибора.
Преимущества
- Девять секций
- Класс защиты IP21
- Защита от замерзания и перегрева
- На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности
- Три ступени регулировки мощности: 800/1200/2000 Вт
- Сушилка для белья приобретается отдельно
- Защита от опрокидывания
- Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов