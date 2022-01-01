Радиатор алюминиевый NAMI Therm 10 секц.

Преимущества

Повышенная прочность конструкции

Хорошие показатели теплового излучения

Быстрое реагирование на изменение температуры теплоносителя

Межсекционные уплотнители выполнены из качественного паронита

Износостойкое покрытие корпуса, сохраняющее эстетичный вид долгое время

Возможность использования в любом интерьере благодаря элегантному дизайну

Небольшой вес и простой монтаж

Большой рабочий ресурс (при соблюдении рекомендаций производителя по установке и эксплуатации)

У Nami Therm 10 заявленная цена в полной мере соответствует его тепловой мощности





Радиатор Nami Therm 10 — легкий, элегантный отопительный прибор, состоящий из 10-ти секций. Каждый элемент производится по специальной технологии литья под высоким давлением. В качестве сырья для изготовления радиаторов используется уникальный алюминиевый сплав, придающий им необходимую прочность и препятствующий образованию коррозии в кислой среде. Внутри прибора алюм Nami Therm 10 секций имеются нижний и верхний коллекторы, которые надежно соединены друг с другом с помощью вертикального канала. Воздушные конвекционные потоки образуются за счет наличия оребрения, благодаря чему происходит оптимальное распределение тепла по помещению.Nami Therm 10 купите на выгодных условиях в фирменном магазине «Бигам». У нас доступные цены, а также имеется возможность отправки продукции по городам России. При необходимости, наши специалисты поконсультируют в подборе подходящего отопительного прибора.