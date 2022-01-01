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Радиатор алюминиевый NAMI Therm 10 секц.
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый NAMI Therm 10 секц.
    Арт. X40013294
    Радиатор алюминиевый NAMI Therm 10 секц.

      Радиатор алюминиевый NAMI Therm 10 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X40013294

      Характеристики

      Производитель
      		NAMI THERM
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Венгрия
      Вес, кг
      		10
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиатор Nami Therm 10 — легкий, элегантный отопительный прибор, состоящий из 10-ти секций. Каждый элемент производится по специальной технологии литья под высоким давлением. В качестве сырья для изготовления радиаторов используется уникальный алюминиевый сплав, придающий им необходимую прочность и препятствующий образованию коррозии в кислой среде. Внутри прибора алюм Nami Therm 10 секций имеются нижний и верхний коллекторы, которые надежно соединены друг с другом с помощью вертикального канала. Воздушные конвекционные потоки образуются за счет наличия оребрения, благодаря чему происходит оптимальное распределение тепла по помещению.

        Преимущества

        • Повышенная прочность конструкции
        • Хорошие показатели теплового излучения
        • Быстрое реагирование на изменение температуры теплоносителя
        • Межсекционные уплотнители выполнены из качественного паронита
        • Износостойкое покрытие корпуса, сохраняющее эстетичный вид долгое время
        • Возможность использования в любом интерьере благодаря элегантному дизайну
        • Небольшой вес и простой монтаж
        • Большой рабочий ресурс (при соблюдении рекомендаций производителя по установке и эксплуатации)
        • У Nami Therm 10 заявленная цена в полной мере соответствует его тепловой мощности


        Nami Therm 10 купите на выгодных условиях в фирменном магазине «Бигам». У нас доступные цены, а также имеется возможность отправки продукции по городам России. При необходимости, наши специалисты поконсультируют в подборе подходящего отопительного прибора.