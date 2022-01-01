Радиатор алюминиевый NAMI Therm 10 секц.
Арт. X40013294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Венгрия
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Вес, кг
|10
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.6
- Радиатор Nami Therm 10 — легкий, элегантный отопительный прибор, состоящий из 10-ти секций. Каждый элемент производится по специальной технологии литья под высоким давлением. В качестве сырья для изготовления радиаторов используется уникальный алюминиевый сплав, придающий им необходимую прочность и препятствующий образованию коррозии в кислой среде. Внутри прибора алюм Nami Therm 10 секций имеются нижний и верхний коллекторы, которые надежно соединены друг с другом с помощью вертикального канала. Воздушные конвекционные потоки образуются за счет наличия оребрения, благодаря чему происходит оптимальное распределение тепла по помещению.
Преимущества
- Повышенная прочность конструкции
- Хорошие показатели теплового излучения
- Быстрое реагирование на изменение температуры теплоносителя
- Межсекционные уплотнители выполнены из качественного паронита
- Износостойкое покрытие корпуса, сохраняющее эстетичный вид долгое время
- Возможность использования в любом интерьере благодаря элегантному дизайну
- Небольшой вес и простой монтаж
- Большой рабочий ресурс (при соблюдении рекомендаций производителя по установке и эксплуатации)
- У Nami Therm 10 заявленная цена в полной мере соответствует его тепловой мощности