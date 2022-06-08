Регулируемый распылитель Palisad 65182

Распылитель регулируемый Palisad 65182 используется для полива огорода, садового или придомового участка при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя. Распределитель имеет 3 режима полива: жесткая струя, распыление типа «туман», конусное распыление, что позволяет выбрать подходящий тип распыления для растений. Изготовлен из высококачественного сверхпрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Совместим со всеми соединительными элементами поливочной линии "Palisad" и "Palisad Lux".