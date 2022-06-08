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Регулируемый распылитель Palisad 65182
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Регулируемый распылитель Palisad 65182
    Арт. X19031850140
    5.0
    2
    Регулируемый распылитель Palisad 65182
    Регулируемый распылитель Palisad 65182
      Регулируемый распылитель Palisad 65182
      Регулируемый распылитель Palisad 65182

      Регулируемый распылитель Palisad 65182

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Распылитель регулируемый Palisad 65182 используется для полива огорода, садового или придомового участка при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя. Распределитель имеет 3 режима полива: жесткая струя, распыление типа «туман», конусное распыление, что позволяет выбрать подходящий тип распыления для растений. Изготовлен из высококачественного сверхпрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Совместим со всеми соединительными элементами поливочной линии "Palisad" и "Palisad Lux".