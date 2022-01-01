Редуктор БАМЗ БМД-5 двухкорпусный

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Редуктор газовый БАМЗ БМД-5 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Наличие двух камер, расположенных последовательно, позволяет формировать и поддерживать постоянное рабочее давление с высокой точностью. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке