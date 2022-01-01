Редуктор БАМЗ БМД-5 двухкорпусный
Арт. X13031193
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|280x135x155
|
Класс товара
|профессиональный
- Редуктор газовый БАМЗ БМД-5 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Наличие двух камер, расположенных последовательно, позволяет формировать и поддерживать постоянное рабочее давление с высокой точностью. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность