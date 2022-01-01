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Редуктор БАМЗ БМД-5 двухкорпусный
Найти аналог
Метановые редукторы
    Редуктор БАМЗ БМД-5 двухкорпусный
    Арт. X13031193
    Редуктор БАМЗ БМД-5 двухкорпусный

      Редуктор БАМЗ БМД-5 двухкорпусный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13031193

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		280x135x155
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор газовый БАМЗ БМД-5 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Наличие двух камер, расположенных последовательно, позволяет формировать и поддерживать постоянное рабочее давление с высокой точностью. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность