Рейсмус STURM TH 14203

Рейсмус портативный Sturm (Штурм) TH 14203 находит широкое применение в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, в столярных мастерских, а также в строительстве.Верхнее расположение строгального барабана рейсмуса портативного Sturm TH 14203 и возможность точной установки его высоты позволяет строгать пиломатериалы разной толщины точно «в размер».Регулировка скорости подачи пиломатериалов рейсмуса Sturm TH 14203 позволяет подобрать нужный режим строгания в зависимости от свойств материалов.Достаточно большая масса станка делает его устойчивым и исключает вибрацию.Технические характеристики: Номинальная потребляемая мощность (Вт) - 1700Скорость холостого хода (об/мин) - 10000Скорость подачи (м/мин) - 9Максимальная толщина заготовки (мм) - 315Макстмальная толщина стружки (мм) – 2Роликовый стол (мм) – 370х170Вес (кг) - 31