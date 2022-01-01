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Рейсмус STURM TH 14203
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Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмус STURM TH 14203
    Арт. Х145183
    Рейсмус STURM TH 14203

      Рейсмус STURM TH 14203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х145183

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рейсмус портативный Sturm (Штурм) TH 14203 находит широкое применение в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, в столярных мастерских, а также в строительстве.Верхнее расположение строгального барабана рейсмуса портативного Sturm TH 14203 и возможность точной установки его высоты позволяет строгать пиломатериалы разной толщины точно «в размер».Регулировка скорости подачи пиломатериалов рейсмуса Sturm TH 14203 позволяет подобрать нужный режим строгания в зависимости от свойств материалов.Достаточно большая масса станка делает его устойчивым и исключает вибрацию.Технические характеристики: Номинальная потребляемая мощность (Вт) - 1700Скорость холостого хода (об/мин) - 10000Скорость подачи (м/мин) - 9Максимальная толщина заготовки (мм) - 315Макстмальная толщина стружки (мм) – 2Роликовый стол (мм) – 370х170Вес (кг) - 31