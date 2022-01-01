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Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-75 (Р50/Р65/Р75)
Найти аналог
Сверлильные станки
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-75 (Р50/Р65/Р75)
    Арт. X131400015
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-75 (Р50/Р65/Р75)

      Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-75 (Р50/Р65/Р75)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400015

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1700
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-75 предназначена для просверливания отверстий под стыковые и соединительные болты в различных рельсах. Работу этого, относительно легкого рельсосверлильного станка обеспечивает однофазный  коллекторный электродвигатель мощностью 1700 Вт. Рабочим инструментом являются корончатые сверла, обладающие большей производительностью и меньшим энергопотреблением, чем традиционные спиральные. Для машины подходит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon 19 (19,05 мм). Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий диаметром от 8 до 36 мм в объемно-закаленных рельсах. При этом, сверление крепежных отверстий до 30 мм в крановых рельсах возможно при помощи спиральных сверл с конической посадкой. Это значительно повышает экономическую эффективность работы.

        Преимущества

        • Конструкция крепления позволяет быстро устанавливать и снимать машину на рельс сверху, без необходимости удаления балласта
        • Входящий в комплект шаблон обеспечивает требуемую по ГОСТ Р 51685-2013 и DIN 536 высоту расположения отверстий на рельсах
        • Также имеется возможность установки МРС-75 на другие типы рельс, шаблоны для этих рельс не входят в стандартную комплектацию, а поставляются отдельно