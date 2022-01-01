Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-75 (Р50/Р65/Р75)

Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-75 предназначена для просверливания отверстий под стыковые и соединительные болты в различных рельсах. Работу этого, относительно легкого рельсосверлильного станка обеспечивает однофазный коллекторный электродвигатель мощностью 1700 Вт. Рабочим инструментом являются корончатые сверла, обладающие большей производительностью и меньшим энергопотреблением, чем традиционные спиральные. Для машины подходит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon 19 (19,05 мм). Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий диаметром от 8 до 36 мм в объемно-закаленных рельсах. При этом, сверление крепежных отверстий до 30 мм в крановых рельсах возможно при помощи спиральных сверл с конической посадкой. Это значительно повышает экономическую эффективность работы.



Преимущества