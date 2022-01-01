Преимущества

Удобная транспортировка

Подключение к однофазной сети

Наличие спирального нагревательного элемента и электровентилятора

Высокая производительность

Корпус выполнен из прочного металла

Предусмотрено три режима работы: режим 1 — вентиляция (30 Вт, в этом режиме работает только вентилятор, функция обогрева отключена), режим 2 — обогрев частичной мощности (1,5 кВт), режим 3 — обогрев полной мощности (3 кВт)

Наличие термостата для поддержания температуры

Быстрый обогрев площади до 20-25 м2

Наличие решетки для предотвращения попадания внутрь пушки посторонних предметов

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н используется в качестве эффективного аппарата для сушки воздуха и отопления разных по площади территорий различного рода, в том числе жилых и нежилых помещений. Тепловая пушка безопасна для здоровья, характеризуется работой с низким уровнем шума, не выделяет вредных продуктов сгорания. Прибор экономичен и легок в эксплуатации, не требует использования бака.