Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330

Преимущества

Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу

Стабильный редуктор для равномерной подачи деталей

Удобная настройка высоты при помощи рукоятки

Простая настройка для обычной высоты прохода при помощи точек фиксации

Мощный универсальный двигатель для хорошей подачи и равномерного строгания

Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания

Точная настройка толщины стружки для быстрого и точного строгания

Большие столы подачи и выхода для проводки длинных заготовок

Блокировка строгального механизма предотвращает ненамеренное изменение настроек съема стружки

Metabo (Метабо) DH 330 - удобный переносной рейсмусовый станок для строгания брусков определенной ширины и высоты - под размер станка. Литая станина обеспечивает надежную установку на стол и высокую точность выполнения операции. Безопасность работы на станке гарантируется системой регулировок и рядом технических приспособлений. Все опасные части станка надежно спрятаны в корпусе.