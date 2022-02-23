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Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
5.0
2
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовый станок Metabo DH 330
    Арт. Х12687
    5.0
    2
    Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
    Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
    Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
    Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
      Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
      Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
      Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330
      Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330

      Рейсмусовый станок Metabo DH 330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12687
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Потребляемая мощность, Вт
      		1800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Metabo (Метабо) DH 330 - удобный переносной рейсмусовый станок для строгания брусков определенной ширины и высоты - под размер станка. Литая станина обеспечивает надежную установку на стол и высокую точность выполнения операции. Безопасность работы на станке гарантируется системой регулировок и рядом технических приспособлений. Все опасные части станка надежно спрятаны в корпусе.

        Преимущества 

        • Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу
        • Стабильный редуктор для равномерной подачи деталей
        • Удобная настройка высоты при помощи рукоятки
        • Простая настройка для обычной высоты прохода при помощи точек фиксации
        • Мощный универсальный двигатель для хорошей подачи и равномерного строгания
        • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
        • Точная настройка толщины стружки для быстрого и точного строгания
        • Большие столы подачи и выхода для проводки длинных заготовок
        • Блокировка строгального механизма предотвращает ненамеренное изменение настроек съема стружки