Фуговально-рейсмусовый станок Metabo DH 330

Рейсмусовый станок Metabo DH 330
Арт. Х12687
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Потребляемая мощность, Вт
|1800
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Напряжение сети, В
|220
- Metabo (Метабо) DH 330 - удобный переносной рейсмусовый станок для строгания брусков определенной ширины и высоты - под размер станка. Литая станина обеспечивает надежную установку на стол и высокую точность выполнения операции. Безопасность работы на станке гарантируется системой регулировок и рядом технических приспособлений. Все опасные части станка надежно спрятаны в корпусе.
Преимущества
- Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу
- Стабильный редуктор для равномерной подачи деталей
- Удобная настройка высоты при помощи рукоятки
- Простая настройка для обычной высоты прохода при помощи точек фиксации
- Мощный универсальный двигатель для хорошей подачи и равномерного строгания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Точная настройка толщины стружки для быстрого и точного строгания
- Большие столы подачи и выхода для проводки длинных заготовок
- Блокировка строгального механизма предотвращает ненамеренное изменение настроек съема стружки