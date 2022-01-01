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Резак Р2 ДОН-200П
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Резаки
    Резак Р2 ДОН-200П
    Арт. 706294
    Резак Р2 ДОН-200П

      Резак Р2 ДОН-200П

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      Нет в наличии
      Арт. 706294

      Характеристики

      Производитель
      		Конорд
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резак пропаный Р2 ДОН -200П предназначен для ручной газокислородной разделительной резки (раскроя) листового и сортового металла из низкоуглеродных сталей толщиной до 200 мм. (резак предназначен для работы на пропан-бутане в смеси с кислородом) Технические характеристики:Толщина разрезаемой стали, мм 50-100 100-200Мундштук внутренний, № 4 5Мундштук наружний, № 2Давление на входе в резак, МПа пропан-бутана 0,01-0,1кислорода 0,5 0,75Расход газа, м3/ч пропан-бутана 0,62 0,68кислорода 13,8 23,0Габаритные размеры, мм (не более) 750х145х45Масса, кг (не более) 0,74