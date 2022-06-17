Ролик Ресанта (для САИПА LSD, 0.6-0.8 мм)

Ролик с наконечниками Ресанта 71/6/40 предназначены для сварочных полуавтоматов САИПА серии LSD Ресанта. Ролик служит для протяжки проволоки. Наконечник сменный элемент горелки сварочного полуавтомата, который меняют из-за наплавления проволоки, либо оплавления самого наконечника. Смена наконечника сильно зависит от продолжительности работы.



Преимущества