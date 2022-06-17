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Ролик Ресанта (для САИПА LSD, 0.6-0.8 мм)
5.0
2
Найти аналог
Подающие ролики
    Ролик Ресанта (для САИПА LSD, 0.6-0.8 мм)
    Арт. О00000013648
    5.0
    2
    Ролик Ресанта (для САИПА LSD, 0.6-0.8 мм)

      Ролик Ресанта (для САИПА LSD, 0.6-0.8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013648
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Проволока
      		стальная
      Диаметр проволоки, мм
      		0.6, 0.8
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ролик с наконечниками Ресанта 71/6/40 предназначены для сварочных полуавтоматов САИПА серии LSD Ресанта. Ролик служит для протяжки проволоки. Наконечник сменный элемент горелки сварочного полуавтомата, который меняют из-за наплавления проволоки, либо оплавления самого наконечника. Смена наконечника сильно зависит от продолжительности работы.

        Преимущества

        • Ролик и наконечник - это расходные материалы для полуавтоматов САИПА 
        • Надежность и долговечность