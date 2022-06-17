Ролик Ресанта (для САИПА LSD, 1-1.2 мм)
Арт. О00000013649
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Проволока
|стальная
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Диаметр проволоки, мм
|1, 1.2
- Ролик с наконечниками Ресанта 71/6/41 предназначены для сварочных полуавтоматов САИПА серии LSD Ресанта. Ролик служит для протяжки проволоки. Наконечник сменный элемент горелки сварочного полуавтомата, который меняют из-за наплавления проволоки, либо оплавления самого наконечника. Смена наконечника сильно зависит от продолжительности работы.
Преимущества
- Ролик и наконечник - это расходные материалы для полуавтоматов САИПА
- Надежность и долговечность