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Ролики для одинарной отбортовки E2
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Ролики для одинарной отбортовки E2
Арт. stalex_18334
Ролики для одинарной отбортовки E2
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Нет в наличии
Арт. stalex_18334
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Описание
Е2 Комплект роликов наклонных для отбортовки. Используется для отгибки торцев труб минимум на 45гр, до 90гр и более при отгибки трубы к ролику.Подходят для станков STALEX TB-12 и STALEX ETB-12
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы