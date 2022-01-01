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Ролики отрезные E1
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Ролики отрезные E1
Арт. stalex_18332
Ролики отрезные E1
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Арт. stalex_18332
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Описание
Е1 Комплект роликов для резки листа. Используется для резки листа, труб и других изделий из тонколистового металлаПодходят для станков STALEX TB-12 и STALEX ETB-12
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы