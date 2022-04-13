Утепленные брезентовые рукавицы (пара)
Арт. Х15379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие рукавицы
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Назначение
|от порезов и проколов, строительные, хозяйственные
- При выполнении работ, связанных с загрязнением любого рода, необходимо использовать защитные средства, например рукавицы комбинированные (в случае если вы хотите защитить руки). Использовать их можно как в домашних условиях, так и в самых разных отраслях производственной деятельности. Помимо защиты от загрязнений, они оберегают от травматизма при строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и других работах.
Преимущества
- Практичность
- Удобство в носке
- Свобода движений
- Долговечность