Утепленные брезентовые рукавицы (пара)

Преимущества

Практичность

Удобство в носке

Свобода движений

Долговечность

При выполнении работ, связанных с загрязнением любого рода, необходимо использовать защитные средства, например рукавицы комбинированные (в случае если вы хотите защитить руки). Использовать их можно как в домашних условиях, так и в самых разных отраслях производственной деятельности. Помимо защиты от загрязнений, они оберегают от травматизма при строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и других работах.