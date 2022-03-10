Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322
Арт. Х131741
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для автомобиля
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Наличие скребка
|Да
- Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322 — инвентарь для чистки автомобиля от снега и наледи. Щетка-скребок изготовлена из морозоустойчивого пластика и выдерживает многократное использование. Пригодится автолюбителям.
Преимущества
- Частая щетина с распушенными кончиками эффективно убирает снежный слой, не царапая поверхность кузова
- Рукоятка изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому устойчива к слому
- Ширина скребка составляет 100 мм, поэтому он быстро очищает стекла от наледи
- На рукоятке щетки для чистки машины от снега имеется мягкая накладка, благодаря которой ее удобно держать в руке
- Щетка весит 292 г, поэтому ее использование не приводит к утомлению