Преимущества

Частая щетина с распушенными кончиками эффективно убирает снежный слой, не царапая поверхность кузова

Рукоятка изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому устойчива к слому

Ширина скребка составляет 100 мм, поэтому он быстро очищает стекла от наледи

На рукоятке щетки для чистки машины от снега имеется мягкая накладка, благодаря которой ее удобно держать в руке

Щетка весит 292 г, поэтому ее использование не приводит к утомлению

Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322 — инвентарь для чистки автомобиля от снега и наледи. Щетка-скребок изготовлена из морозоустойчивого пластика и выдерживает многократное использование. Пригодится автолюбителям.