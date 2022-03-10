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Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322
4.5
2
Найти аналог
Щётки и скребки
    Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322
    Арт. Х131741
    4.5
    2
    Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322

      Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131741
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Барс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка-сметка для снега со скребком Барс 55322 — инвентарь для чистки автомобиля от снега и наледи. Щетка-скребок изготовлена из морозоустойчивого пластика и выдерживает многократное использование. Пригодится автолюбителям.

        Преимущества

        • Частая щетина с распушенными кончиками эффективно убирает снежный слой, не царапая поверхность кузова
        • Рукоятка изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому устойчива к слому
        • Ширина скребка составляет 100 мм, поэтому он быстро очищает стекла от наледи
        • На рукоятке щетки для чистки машины от снега имеется мягкая накладка, благодаря которой ее удобно держать в руке
        • Щетка весит 292 г, поэтому ее использование не приводит к утомлению