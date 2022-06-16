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Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
5.0
2
380 ₽
Щётки и скребки
    Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
    Арт. О00000007747
    5.0
    2
    Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
    Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
    Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
    Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
    Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
      Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
      Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
      Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
      Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
      Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина

      Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007747
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щётка-скребок WB-6325 предназначена для очистки снега и наледи с автомобиля. Для удобного соскабливания изделие имеет специальные зубья-дыроколы. Щетина не повреждает поверхность кузова. Всё это обеспечивает быстрый и качественный результат. 

        Преимущества

        • Корпус щетки изготовлен из ударопрочной пластмассы
        • Пластиковые детали отличаются морозоустойчивостью, износостойкостью и долговечностью
        • Мягкая, удобная ручка
        • Скребок оснащён зубьями-дыраколами 
        • Рядность щетины - три ряда щетины
        • Распушенная щетина
        • Длина щётки: 66 см
        • Стильный и эргономичный дизайн
        • Высокая прочность