Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина

Преимущества

Корпус щетки изготовлен из ударопрочной пластмассы

Пластиковые детали отличаются морозоустойчивостью, износостойкостью и долговечностью

Мягкая, удобная ручка

Скребок оснащён зубьями-дыраколами

Рядность щетины - три ряда щетины

Распушенная щетина



Длина щётки: 66 см

Стильный и эргономичный дизайн

Высокая прочность

Щётка-скребок WB-6325 предназначена для очистки снега и наледи с автомобиля. Для удобного соскабливания изделие имеет специальные зубья-дыроколы. Щетина не повреждает поверхность кузова. Всё это обеспечивает быстрый и качественный результат.