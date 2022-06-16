Щётка-скребок AVS WB-6325, 66 cм, мягкая ручка, распушенная щетина
Арт. О00000007747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для автомобиля
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Наличие скребка
|Да
- Щётка-скребок WB-6325 предназначена для очистки снега и наледи с автомобиля. Для удобного соскабливания изделие имеет специальные зубья-дыроколы. Щетина не повреждает поверхность кузова. Всё это обеспечивает быстрый и качественный результат.
Преимущества
- Корпус щетки изготовлен из ударопрочной пластмассы
- Пластиковые детали отличаются морозоустойчивостью, износостойкостью и долговечностью
- Мягкая, удобная ручка
- Скребок оснащён зубьями-дыраколами
- Рядность щетины - три ряда щетины
- Распушенная щетина
- Длина щётки: 66 см
- Стильный и эргономичный дизайн
- Высокая прочность