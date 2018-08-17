Штуцер с гайкой к пропановому баллону (50 л)
Арт. 713223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|штуцер
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Размер
|9х9
Гайка со штуцером для пропанового баллона это отличный соединительный комплект, который пригодится для любого баллона, но лучше всего подойдет для емкостей с пропаном с вместимостью не более пятидесяти литров. Благодаря своим герметичным свойствам, штуцер с гайкой для газового баллона могут использоваться многократно. Штуцер и гайка к баллону с пропаном являются универсальным соединительным устройством, которое не боится ржавчины, мороза, перепадов в температуре, и выдерживает напор силой в шестнадцать Бар. За счет состава сплава нивелируется электропроводность комплекта, поэтому купить гайку и штуцер для газового баллона можно для применения вблизи электроинструментов.
Преимущества
- Простой в установке фитинг
- Надежное крепление
- Долговечное соединение
- Компактное приспособление