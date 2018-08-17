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Штуцер с гайкой к пропановому баллону (50 л)
5.0
1
70 ₽
Газовые фитинги
    Штуцер с гайкой к пропановому баллону (50 л)
    Арт. 713223
    5.0
    1
    Штуцер с гайкой к пропановому баллону (50 л)

      Штуцер с гайкой к пропановому баллону (50 л)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713223
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		штуцер
      Размер
      		9х9
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Гайка со штуцером для пропанового баллона это отличный соединительный комплект, который пригодится для любого баллона, но лучше всего подойдет для емкостей с пропаном с вместимостью не более пятидесяти литров. Благодаря своим герметичным свойствам, штуцер с гайкой для газового баллона могут использоваться многократно. Штуцер и гайка к баллону с пропаном являются универсальным соединительным устройством, которое не боится ржавчины, мороза, перепадов в температуре, и выдерживает напор силой в шестнадцать Бар. За счет состава сплава нивелируется электропроводность комплекта, поэтому купить гайку и штуцер для газового баллона можно для применения вблизи электроинструментов.

        Преимущества

        • Простой в установке фитинг
        • Надежное крепление
        • Долговечное соединение
        • Компактное приспособление