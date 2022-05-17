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Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-002
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-002
    Арт. X169828751
    5.0
    2
    Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-002

      Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169828751
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-002 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-002 будет отлично смотреться на любой кухне благодаря современному дизайну и качественному покрытию. Купить смеситель KC-54-4-002 можно также для ванной или санузла. Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-002 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет. Плавный поворотный механизм не только быстро создаст требуемую температуру, но и «запомнит» ее, чтобы при следующем включении создать такую же.

        Преимущества

        • Материал: Латунь
        • Керамический картридж 40 мм
        • Элегантный дизайн
        • Надежная сборка
        • Удобство использования