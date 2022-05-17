Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- -820 ₽
- Персональная скидка
Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-002 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-002 будет отлично смотреться на любой кухне благодаря современному дизайну и качественному покрытию. Купить смеситель KC-54-4-002 можно также для ванной или санузла. Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-002 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет. Плавный поворотный механизм не только быстро создаст требуемую температуру, но и «запомнит» ее, чтобы при следующем включении создать такую же.
Преимущества
- Материал: Латунь
- Керамический картридж 40 мм
- Элегантный дизайн
- Надежная сборка
- Удобство использования