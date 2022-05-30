Смеситель для ванны и душа Vidima Logik ВА281АА (320 мм)
Арт. X1698205148
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Болгария
|
Родина бренда
|Болгария
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Смеситель VIDIMA ЛОГИК ВА281АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Длинный поворотный S-излив длинной 320 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 320
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
- Кол-во функций лейки: 1
- Режимы струи: Rain (Дождь)
- Самоочищающаяся лейка
- Ограничение потока воды 8 л/мин (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
- Возможность снять ограничитель и скорость потока воды при необходимости
- Технология EcoSavingТехнология Cool Body
- Эргономичная форма рукоятки