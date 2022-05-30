Смеситель для ванны и душа Vidima Logik ВА281АА (320 мм)

Смеситель VIDIMA ЛОГИК ВА281АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Длинный поворотный S-излив длинной 320 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.



Преимущества