Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны и душа Vidima Logik ВА281АА (320 мм)
5.0
3
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны и душа Vidima Logik ВА281АА (320 мм)
    Арт. X1698205148
    5.0
    3
    Смеситель для ванны и душа Vidima Logik ВА281АА (320 мм)

      Смеситель для ванны и душа Vidima Logik ВА281АА (320 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1698205148
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Смеситель VIDIMA ЛОГИК ВА281АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Длинный поворотный S-излив длинной 320 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

        Преимущества

        • Система облегченного монтажа SmartFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: металл
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 320
        • Аэратор Perlator
        • Керамический картридж 35 мм
        • Диапазон движения рукоятки: 100°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Низкий уровень шума
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
        • Кол-во функций лейки: 1
        • Режимы струи: Rain (Дождь)
        • Самоочищающаяся лейка
        • Ограничение потока воды 8 л/мин (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
        • Возможность снять ограничитель и скорость потока воды при необходимости
        • Технология EcoSavingТехнология Cool Body
        • Эргономичная форма рукоятки