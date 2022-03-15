соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Надежный, цельнолитой смеситель, у которого излив и аэратор расположены под углом, обеспечивая максимальный вынос водяной струи и комфортное использование при размере раковины не более 80 см.



Преимущества

Керамический картридж Esko 40 мм - это идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды. Обеспечивает плавность хода рукоятки, керамические пластины обладают высокой прочностью. Ход обеспечивает полный комфорт использования смесителя

Силиконовый аэратор под углом – насыщает водную струю воздухом, что делает ее мягкой, без брызг, распадающейся при соприкосновении с раковиной на небольшие капли. Аэратор под углом делает использование данного смесителя максимально комфортным для умывальников не более 80 см

Цветовой индикатор – находится у основания ручки, показывает в каком направлении необходимо передвинуть ручку, для изменения температуры струи. Даже если при установке были перепутано подключение воды, то индикатор легко извлекается и возвращается на место

Надежная гибкая подводка снабжена латунными штуцерами и гайками, которые не повреждаются при монтаже и обеспечивают прочное подсоединение к водопроводной системе

Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Корпус смесителя литой, не имеет лишних сочленений, поэтому смеситель не будет течь. Так как при литье на корпус уходит меньше материала, уменьшена и стоимость смесителя. Латунный литой корпус смесителя долго прослужит без поломок











Смеситель для раковины ESKO London LD 26 полностью