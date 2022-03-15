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Смеситель для раковины Esko London LD 26
5.0
2
5 420 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины Esko London LD 26
Арт. X169824811
5.0
2
Смеситель для раковины Esko London LD 26
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины Esko London LD 26

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5 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824811
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для раковины ESKO London LD 26 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Надежный, цельнолитой смеситель, у которого излив и аэратор расположены под углом, обеспечивая максимальный вынос водяной струи и комфортное использование при размере раковины не более 80 см.

    Преимущества

    • Керамический картридж Esko 40 мм - это идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды. Обеспечивает плавность хода рукоятки, керамические пластины обладают высокой прочностью. Ход обеспечивает полный комфорт использования смесителя
    • Силиконовый аэратор под углом – насыщает водную струю воздухом, что делает ее мягкой, без брызг, распадающейся при соприкосновении с раковиной на небольшие капли. Аэратор под углом делает использование данного смесителя максимально комфортным для умывальников не более 80 см
    • Цветовой индикатор – находится у основания ручки, показывает в каком направлении необходимо передвинуть ручку, для изменения температуры струи. Даже если при установке были перепутано подключение воды, то индикатор легко извлекается и возвращается на место
    • Надежная гибкая подводка снабжена латунными штуцерами и гайками, которые не повреждаются при монтаже и обеспечивают прочное подсоединение к водопроводной системе
    • Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений.  Корпус смесителя литой, не имеет лишних сочленений, поэтому смеситель не будет течь. Так как при литье на корпус уходит меньше материала, уменьшена и стоимость смесителя. Латунный литой корпус смесителя долго прослужит без поломок