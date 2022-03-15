Смеситель для раковины (умывальника) Esko Riga RG 26

Преимущества

Однорыжачный тип смесителя интуитивно понятен и позволит моментально настроить желаемые температуру и напор воды

Элегантный и лаконичный дизайн товара смеситель Riga RG 26 универсален и впишется в большинство интерьеров

В комплекте с товаром идет насадка-аэратор, которая делает поток воды меньше, а струя насыщается воздухом и становится мягче

Керамический картридж 40 мм



Смеситель ESKO Riga RG 26. Данная модель представляет собой смеситель однорычажного типа. Материал производства – латунь. Серебристый цвет изделия универсален и впишется в интерьер вашей ванной комнаты или кухни. Монтаж смесителя горизонтальный, то есть изделие крепится прямо на раковину. Запорный клапан представляет собой керамический картридж, отвечающий за подачу или перекрывание воды.