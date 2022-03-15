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Смеситель для раковины (умывальника) Esko Riga RG 26
Арт. X169824801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель ESKO Riga RG 26. Данная модель представляет собой смеситель однорычажного типа. Материал производства – латунь. Серебристый цвет изделия универсален и впишется в интерьер вашей ванной комнаты или кухни. Монтаж смесителя горизонтальный, то есть изделие крепится прямо на раковину. Запорный клапан представляет собой керамический картридж, отвечающий за подачу или перекрывание воды.
Преимущества
- Однорыжачный тип смесителя интуитивно понятен и позволит моментально настроить желаемые температуру и напор воды
- Элегантный и лаконичный дизайн товара смеситель Riga RG 26 универсален и впишется в большинство интерьеров
- В комплекте с товаром идет насадка-аэратор, которая делает поток воды меньше, а струя насыщается воздухом и становится мягче
- Керамический картридж 40 мм