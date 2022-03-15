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Смеситель для раковины (умывальника) Esko Riga RG 26
5.0
2
3 530 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Riga RG 26
Арт. X169824801
5.0
2
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Riga RG 26
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины (умывальника) Esko Riga RG 26

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3 530 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824801
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 530 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель ESKO Riga RG 26. Данная модель представляет собой смеситель однорычажного типа. Материал производства – латунь. Серебристый цвет изделия универсален и впишется в интерьер вашей ванной комнаты или кухни. Монтаж смесителя горизонтальный, то есть изделие крепится прямо на раковину. Запорный клапан представляет собой керамический картридж, отвечающий за подачу или перекрывание воды.

    Преимущества

    • Однорыжачный тип смесителя интуитивно понятен и позволит моментально настроить желаемые температуру и напор воды
    • Элегантный и лаконичный дизайн товара смеситель Riga RG 26 универсален и впишется в большинство интерьеров
    • В комплекте с товаром идет насадка-аэратор, которая делает поток воды меньше, а струя насыщается воздухом и становится мягче
    • Керамический картридж 40 мм