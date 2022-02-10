Смеситель для раковины Esko Nizza NZ 26-2
Арт. X169824815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Смеситель для раковины Nizza NZ 26–2 – это компактное приспособление, которое используется для регулировки силы напора и температуры воды. Устанавливается на раковину, и прекрасно подойдёт как для кухни, так и для ванной комнаты.
Преимущества
- Хром–никелевое покрытие для защиты от коррозии и царапин
- Благодаря компактным размерам не создаёт никаких препятствий при мытье посуды или умывании
- Удобная двухвентильная система регулировки