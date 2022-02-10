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Смеситель для раковины Esko Nizza NZ 26-2
5.0
1
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Esko Nizza NZ 26-2
    Арт. X169824815
    5.0
    1
    Смеситель для раковины Esko Nizza NZ 26-2

      Смеситель для раковины Esko Nizza NZ 26-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824815
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель для раковины Nizza NZ 26–2 – это компактное приспособление, которое используется для регулировки силы напора и температуры воды. Устанавливается на раковину, и прекрасно подойдёт как для кухни, так и для ванной комнаты. 

        Преимущества

        • Хром–никелевое покрытие для защиты от коррозии и царапин
        • Благодаря компактным размерам не создаёт никаких препятствий при мытье посуды или умывании
        • Удобная двухвентильная система регулировки