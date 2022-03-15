Преимущества

Хромированное покрытие сохраняет блеск изделия и идеальную гладкость.

Излив: поворотный

Картридж: универсальный ESKO

Силиконовый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг

Смеситель для кухни (мойки) ESKO London LD 519 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Смеситель с завышенной посадкой, что делает его очень функциональным. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки.