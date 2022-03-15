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Смеситель для кухни (мойки) Esko London LD 519
5.0
3
8 220 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Esko London LD 519
Арт. X169824813
5.0
3
Смеситель для кухни (мойки) Esko London LD 519
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни (мойки) Esko London LD 519

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8 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824813
5.0
3

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни (мойки) ESKO London LD 519 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Смеситель с завышенной посадкой, что делает его очень функциональным. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. 

    Преимущества

    • Хромированное покрытие сохраняет блеск изделия и идеальную гладкость.
    • Излив: поворотный
    • Картридж: универсальный ESKO
    • Силиконовый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг