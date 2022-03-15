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Смеситель для кухни (мойки) Esko London LD 519
Арт. X169824813
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни (мойки) ESKO London LD 519 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Смеситель с завышенной посадкой, что делает его очень функциональным. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки.
Преимущества
- Хромированное покрытие сохраняет блеск изделия и идеальную гладкость.
- Излив: поворотный
- Картридж: универсальный ESKO
- Силиконовый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг