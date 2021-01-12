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Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 15
3.0
5
3 480 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 15
Арт. X169824804
3.0
5
Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 15
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 15

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3 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169824804
3.0
5

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни (мойки) ESKO Riga RG 15 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки.

    Преимущества

    • Керамический картридж 40 мм
    • Корпус – штамповка, нержавейка
    • Гибкая подводка 35 см 1/2
    • Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки
    • Излив поворотный
    • Длина излива 143 мм
    • Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг