олностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.



Преимущества

Керамический картридж 40 мм

Корпус – штамповка, нержавейка

Гибкая подводка 35 см 1/2

Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки

Излив поворотный





Смеситель для кухни (мойки) ESKO Riga RG 05 п