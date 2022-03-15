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Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 05
5.0
2
3 230 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 05
Арт. X169824803
5.0
2
Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 05
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 05

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3 230 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824803
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 230 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни (мойки) ESKO Riga RG 05 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.

    Преимущества

    • Керамический картридж 40 мм
    • Корпус – штамповка, нержавейка
    • Гибкая подводка 35 см 1/2
    • Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки
    • Излив поворотный