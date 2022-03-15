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Смеситель для кухни (мойки) Esko Riga RG 05
Арт. X169824803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
|
Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- -1 100 ₽
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- Смеситель для кухни (мойки) ESKO Riga RG 05 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.
Преимущества
- Керамический картридж 40 мм
- Корпус – штамповка, нержавейка
- Гибкая подводка 35 см 1/2
- Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки
- Излив поворотный