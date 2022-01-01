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Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Арт. О00000039225
- Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Арт. О00000039225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Япония
|
Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
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- Смеситель для кухни с поворотным R-образным изливом на 360 гр. из высококачественной сантехнической латуни категории А. Тип крепления - ребро жесткости.
Преимущества
- Керамический картридж
- Латунь/ хром-никелевое покрытие