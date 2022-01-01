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Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
6 220 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Арт. О00000039225
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив
Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив

Смеситель для кухни Esko Palermo PE519, высокий, поворотный излив

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6 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039225

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Япония
Направление струи
вертикальное
Двойной излив
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить