Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Frap F1051
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F1051
    Арт. X169820619
    Смеситель Frap F1051
    Смеситель Frap F1051
    Смеситель Frap F1051
      Смеситель Frap F1051
      Смеситель Frap F1051
      Смеситель Frap F1051

      Смеситель Frap F1051

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820619

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FRAP (Фрап) F1051 Термосмеситель д/умывальника - смесители FRAP (Китай) изготовлены из высококачественной латуни на итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго.Смеситель с терморегулятором предназначен для поддержания температуры идущей из крана воды на заданной отметке, независимо от того, имеются ли скачки напора в системе или нет. Благодаря такому приспособлению не надо постоянно подкручивать краны, когда внезапно увеличивается или уменьшается давление воды.