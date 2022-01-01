Смеситель Frap F1051

FRAP (Фрап) F1051 Термосмеситель д/умывальника - смесители FRAP (Китай) изготовлены из высококачественной латуни на итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго.Смеситель с терморегулятором предназначен для поддержания температуры идущей из крана воды на заданной отметке, независимо от того, имеются ли скачки напора в системе или нет. Благодаря такому приспособлению не надо постоянно подкручивать краны, когда внезапно увеличивается или уменьшается давление воды.