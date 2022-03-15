Смеситель для раковины Frap F1318

Латунный смеситель Frap F1318 для раковины сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется двумя керамическими ручками для горячей и холодной воды. Внутри каждая из них оснащена керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F1318 на бортик раковины.

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам



