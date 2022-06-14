Смеситель для раковины Frap F1020-1 Дельфин

Латунный смеситель Frap F1020-1 для раковины дельфин сочетает в себе стильный эксклюзивный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Устанавливается смеситель Frap F1012 на бортик раковины. Его литая конструкция неподвижна.

Преимущества