Смеситель Frap F3021-5
Арт. X169820698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Стильный смеситель Frap – функциональное и надежное устройство. Благодаря грамотно разработанной конструкции, прибор отлично справляется с регулированием температуры и напора потоков воды. Смеситель выполнен из сертифицированных и очень качественных материалов. Поэтому его блестящая гладкая поверхность гарантированно сохраняет отличный внешний вид, даже после длительной эксплуатации.