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Смеситель Iddis JB33181CK Vitamind
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Смесители
    Смеситель Iddis JB33181CK Vitamind
    Арт. X169820158
    Смеситель Iddis JB33181CK Vitamind

      Смеситель Iddis JB33181CK Vitamind

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820158

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны IDDIS® изготовлен из высококачественной первичной латуни, прочной, безопасной и стойкой к коррозии. Инновационные технологии литья и обработки  латуни, а также увеличенная толщина стенок смесителя обеспечивают его стойкость к перепадам давления и температур. Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия. Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума.