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Смеситель для ванны Raf Venezia VE 54
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Raf Venezia VE 54
    Арт. X169824824
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Raf Venezia VE 54

      Смеситель для ванны Raf Venezia VE 54

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824824
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны Raf Venezia VE 54 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Корпус смесителя цельнолитой, тонкостенный. Керамический картридж Kerametal 35 мм (Италия) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Благодаря помповому переключателю ванна/душ с принудительной фиксацией поток воды не будет зависеть от перепадов давления. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.

        Преимущества

        • Короткий излив
        • Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)
        • Корпус – латунь кат. А
        • Керамический картридж 35 мм