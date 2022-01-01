Смеситель Smart ЭкоМикс SM083502AA

Преимущества

Материал: Латунь (хромированная)

Стиль: современный

Управление: однорычажный

Механизм: керамический картридж

Подводка: G 1/2'

Излив: поворотный

Длина излива (см): 35

Smartsant Смарт ЭкоМикс (SM083502AA) - хромированный универсальный смеситель, который устанавливается на стену. Длинный излив удобен для наполнения ванны.