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Смеситель Smart ЭкоМикс SM083502AA
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Smart ЭкоМикс SM083502AA
    Арт. X169820431
    Смеситель Smart ЭкоМикс SM083502AA

      Смеситель Smart ЭкоМикс SM083502AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820431

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Smartsant Смарт ЭкоМикс (SM083502AA) - хромированный универсальный смеситель, который устанавливается на стену. Длинный излив удобен для наполнения ванны. 

        Преимущества

        • Материал: Латунь (хромированная)
        • Стиль: современный
        • Управление: однорычажный
        • Механизм: керамический картридж
        • Подводка: G 1/2'
        • Излив: поворотный
        • Длина излива (см): 35