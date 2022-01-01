Смеситель Smart ЭкоМикс SM083502AA
Арт. X169820431
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- Smartsant Смарт ЭкоМикс (SM083502AA) - хромированный универсальный смеситель, который устанавливается на стену. Длинный излив удобен для наполнения ванны.
Преимущества
- Материал: Латунь (хромированная)
- Стиль: современный
- Управление: однорычажный
- Механизм: керамический картридж
- Подводка: G 1/2'
- Излив: поворотный
- Длина излива (см): 35