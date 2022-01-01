Смеситель Smart Термофло SM094003AA
Арт. X169820466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- SMARTSANT SM094003AA_R – термостатический смеситель для ванны и душа. Тип управления смесителем – однорычажный. Механизм устройства – термостатический картридж, выравнивающий уровень давления воды и регулирующий ее температуру. Термостат имеет стойкое хромированное покрытие.
Преимущества
- Прибор оборудован аэратором Neoperl Cascade
- Запорный элемент – керамическая кран-букса
- Длина излива – 19,8 см
- Устройство имеет термоэлемент с фиксатором
- Стандарт подводки – 1/2"
- Для установки смесителя используются два монтажных отверстия