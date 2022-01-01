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Смеситель Smart Термофло SM094003AA
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Smart Термофло SM094003AA
    Арт. X169820466
    Смеситель Smart Термофло SM094003AA

      Смеситель Smart Термофло SM094003AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820466

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMARTSANT SM094003AA_R – термостатический смеситель для ванны и душа. Тип управления смесителем – однорычажный. Механизм устройства – термостатический картридж, выравнивающий уровень давления воды и регулирующий ее температуру. Термостат имеет стойкое хромированное покрытие.

        Преимущества

        • Прибор оборудован аэратором Neoperl Cascade
        • Запорный элемент – керамическая кран-букса
        • Длина излива – 19,8 см
        • Устройство имеет термоэлемент с фиксатором
        • Стандарт подводки – 1/2"
        • Для установки смесителя используются два монтажных отверстия