Смеситель Smart Термофло SM094003AA

SMARTSANT SM094003AA_R – термостатический смеситель для ванны и душа. Тип управления смесителем – однорычажный. Механизм устройства – термостатический картридж, выравнивающий уровень давления воды и регулирующий ее температуру. Термостат имеет стойкое хромированное покрытие.

Преимущества