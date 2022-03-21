Смеситель для ванны Vidima Квадро BA249AA

Преимущества

Смеситель VIDIMA Квадро BA249AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длиной 320 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление, с декоративными шайбами. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор типа “Perlator”.