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Смеситель для ванны Vidima Квадро BA249AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Vidima Квадро BA249AA
    Арт. X1698205133
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Vidima Квадро BA249AA

      Смеситель для ванны Vidima Квадро BA249AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1698205133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель VIDIMA Квадро BA249AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длиной 320 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление, с декоративными шайбами. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор типа “Perlator”.

        Преимущества

        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: металл
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 320
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)