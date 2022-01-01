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Смеситель Vidima СЕВА-М д/ванны,излив 320мм, хром BA023AA
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Vidima СЕВА-М д/ванны,излив 320мм, хром BA023AA
    Арт. X1698205101
    Смеситель Vidima СЕВА-М д/ванны,излив 320мм, хром BA023AA

      Смеситель Vidima СЕВА-М д/ванны,излив 320мм, хром BA023AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698205101

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель VIDIMA СЕВА-М д/ванны,излив 320мм, хром BA023AA

        Преимущества

        • Установка: на стену
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота 360°
        • Расстояние от стены до аэратора: 366 мм
        • Переключение ванна/душ: ручное
        • Функция CLICK: есть
        • Функция HWTC: есть
        • Обратный клапан: есть
        • Аэратор Perlator: есть
        • Керамический картридж пр-ва Германии
        • Индикатор холодной/горячей воды: есть