Смеситель Vidima СЕВА-М д/ванны,излив 320мм, хром BA023AA
Арт. X1698205101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель VIDIMA СЕВА-М д/ванны,излив 320мм, хром BA023AA
Преимущества
- Установка: на стену
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота 360°
- Расстояние от стены до аэратора: 366 мм
- Переключение ванна/душ: ручное
- Функция CLICK: есть
- Функция HWTC: есть
- Обратный клапан: есть
- Аэратор Perlator: есть
- Керамический картридж пр-ва Германии
- Индикатор холодной/горячей воды: есть