Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357
Арт. X131104160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|газовая линза
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357 - предназначено для горелок TS 17, TS 18, TS 26 и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа более устойчивого к воздействиям поперечных воздушных потоков и действующего на большее расстояние.
Преимущества
- Сопло отвечает за регулировку газового охвата
- Ламинарный поток обеспечивает более надежную защиту сварочной ванны от воздействия окружающей среды
- Основное преимущество сопла заключается в возможности устанавливать больший вылет электрода, что дает сварщику лучший обзор сварочной ванны.
- Используется при стандартных условиях выполнения работ
- Материал корпуса - керамика