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Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357
5.0
2
Найти аналог
Сопла
    Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357
    Арт. X131104160
    5.0
    2
    Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357

      Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104160
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		газовая линза
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357 - предназначено для горелок TS 17, TS 18, TS 26 и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа более устойчивого к воздействиям поперечных воздушных потоков и действующего на большее расстояние.

        Преимущества

        • Сопло отвечает за регулировку газового охвата
        • Ламинарный поток обеспечивает более надежную защиту сварочной ванны от воздействия окружающей среды
        • Основное преимущество сопла заключается в возможности устанавливать больший вылет электрода, что дает сварщику лучший обзор сварочной ванны.
        • Используется при стандартных условиях выполнения работ
        • Материал корпуса - керамика