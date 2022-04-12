Преимущества

Сопло отвечает за регулировку газового охвата

Ламинарный поток обеспечивает более надежную защиту сварочной ванны от воздействия окружающей среды

Основное преимущество сопла заключается в возможности устанавливать больший вылет электрода, что дает сварщику лучший обзор сварочной ванны.

Используется при стандартных условиях выполнения работ

Материал корпуса - керамика



Сопло газовая линза 9.5 мм IGS0088 для горелки Сварог 00000087357 - предназначено для горелок TS 17, TS 18, TS 26 и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа более устойчивого к воздействиям поперечных воздушных потоков и действующего на большее расстояние.