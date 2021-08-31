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Станок деревообрабатывающий Белмаш Мастер-универсал с рейсмусом
5.0
1
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Станок деревообрабатывающий Белмаш Мастер-универсал с рейсмусом
    Арт. X1314011254
    5.0
    1
    Станок деревообрабатывающий Белмаш Мастер-универсал с рейсмусом

      Станок деревообрабатывающий Белмаш Мастер-универсал с рейсмусом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1314011254
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Потребляемая мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		220
      Частота, Гц
      		50
      Размер рабочего стола (рейсмус), мм
      		750x520
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок деревообрабатывающий Мастер-универсал 2200Р (2,2кВт) с рейсмусом - многофункциональная машина с ножевым валом 300 мм, предназначенная для обработки заготовок из древесины. Отличная техника для использования как в частном хозяйстве, так и на небольших строительных площадках. На данном оборудовании можно производить такие операции как строгание по плоскости, строгание под углом, строгание с прижимным устройством, продольная распиловка, продольная распиловка по ребру под углом, отбор четверти, поперечная распиловка, поперечная распиловка под углом, фрезерование, сверление, рейсмусование. 