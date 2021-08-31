Станок деревообрабатывающий Белмаш Мастер-универсал с рейсмусом

Станок деревообрабатывающий Мастер-универсал 2200Р (2,2кВт) с рейсмусом - многофункциональная машина с ножевым валом 300 мм, предназначенная для обработки заготовок из древесины. Отличная техника для использования как в частном хозяйстве, так и на небольших строительных площадках. На данном оборудовании можно производить такие операции как строгание по плоскости, строгание под углом, строгание с прижимным устройством, продольная распиловка, продольная распиловка по ребру под углом, отбор четверти, поперечная распиловка, поперечная распиловка под углом, фрезерование, сверление, рейсмусование.