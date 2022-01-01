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Очки прозрачные Stihl SUPER FIT 00008840375
Найти аналог
Очки
    Очки прозрачные Stihl SUPER FIT 00008840375
    Арт. О00000027632
    Очки прозрачные Stihl SUPER FIT 00008840375

      Очки прозрачные Stihl SUPER FIT 00008840375

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027632

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитные очки Super Fit - это лёгкая, удобная спортивная форма. Большая зона защиты. Стекло с 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени. Рекомендованы для использования в условиях плохой освещенности. Модель отличается ударопрочностью и устойчивостью к царапинам. Известно, что прозрачные линзы обеспечивают большую защиту от ультрафиолетовых лучей, чем черные.

        Преимущества

        • Защита глаз
        • Вентиляция
        • Устойчивы к царапинам