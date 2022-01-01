Очки прозрачные Stihl SUPER FIT 00008840375

Преимущества

Защита глаз

Вентиляция

Устойчивы к царапинам

Защитные очки Super Fit - это лёгкая, удобная спортивная форма. Большая зона защиты. Стекло с 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени. Рекомендованы для использования в условиях плохой освещенности. Модель отличается ударопрочностью и устойчивостью к царапинам. Известно, что прозрачные линзы обеспечивают большую защиту от ультрафиолетовых лучей, чем черные.