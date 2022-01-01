Очки прозрачные Stihl SUPER FIT 00008840375
Арт. О00000027632
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Защитные очки Super Fit - это лёгкая, удобная спортивная форма. Большая зона защиты. Стекло с 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени. Рекомендованы для использования в условиях плохой освещенности. Модель отличается ударопрочностью и устойчивостью к царапинам. Известно, что прозрачные линзы обеспечивают большую защиту от ультрафиолетовых лучей, чем черные.
Преимущества
- Защита глаз
- Вентиляция
- Устойчивы к царапинам